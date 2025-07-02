У немцев и британцев наметился союз

Лондон и Берлин готовятся подписать в этом месяце масштабный договор, включающий пункт о взаимопомощи в случае любой стратегической угрозы одной из стран. Схожие договоры обе страны уже имеют с Францией. Грядущее соглашение Германии и Великобритании, по сути, завершит образование в Европе оборонного треугольника Берлин—Париж—Лондон.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Markus Schreiber / AP Фото: Markus Schreiber / AP

О намерении подписать «беспрецедентный» крупномасштабный договор, который издание Euractiv называет договором о дружбе, в Лондоне и Берлине торжественно сообщали еще в конце августа прошлого года, во время первого визита в Германию премьер-министра Великобритании Кира Стармера.

Глава британского правительства преподнес это событие как часть своего плана по «перезагрузке» отношений с Евросоюзом с целью восстановить торговые и оборонные связи, обрубленные «Брекситом».

Но из-за политических пертурбаций в Германии — распада коалиции Олафа Шольца и последующих досрочных выборов — почти готовый договор пришлось на некоторое время отложить: немецкие законы предписывают, что соглашения такого рода должны быть согласованы с новым правительством.

2 июля издание Politico сообщило со ссылкой на многочисленные источники, что текст договора близок к полному согласованию. И уже 17 июля, до того как парламенты обеих стран уйдут на летние каникулы, документ, потребовавший 18 раундов переговоров, будет подписан.

Одним из самых значимых пунктов в соглашении станет раздел о сотрудничестве в области обороны, предполагающий взаимопомощь в случае угрозы одной из стран. Прологом к этому стало так называемое соглашение «Тринити-хаус», подписанное министерствами обороны Великобритании и Германии в октябре прошлого года и впервые прописавшее, что любая стратегическая угроза одной стране будет автоматически считаться угрозой для другой.

Как указывают близкие к переговорам двух стран источники, скорее всего, в новом договоре Лондона и Берлина будет подтверждена приверженность обеих стран к НАТО как краеугольному камню коллективной обороны. При этом, однако, на фоне ослабление приверженности США трансатлантическим оборонным связям пункт о двусторонней взаимопомощи подчеркнет стремление европейских союзников к более тесному сотрудничеству в сфере безопасности друг с другом.

Таким образом, совсем скоро Германия будет обеспечена обязательствами о взаимопомощи сразу с обеими ядерными державами Европы.

Берлин, напомним, уже связан масштабными договорами о дружбе с Парижем — Елисейским договором и Ахенским договором, которые вывели франко-германские отношения на новый уровень.

Великобритания, в свою очередь, связана аналогичным по значению соглашением «Ланкастер-хаус» с Францией (хотя в реальности речь идет даже о двух договорах в области обороны и безопасности). Они были подписаны двумя странами еще в 2010 году, а в конце прошлого года глава британского Минобороны Джон Хили сообщил о планах обновить это соглашение к 15-летию его подписания «в знак признания возросших угроз со стороны враждебных субъектов», подразумевая под этим прежде всего Россию.

С грядущим же подписанием соглашения между Берлином и Лондоном в Европе неформально сформируется трехсторонний альянс в сфере безопасности. «У нас будут своего рода трехсторонние отношения между Францией, Германией и Великобританией»,— отметил изданию Euractiv еще в конце прошлого года тогдашний депутат от немецких социал-демократов Нильс Шмид.

Помимо безопасности и обороны новый договор о дружбе между Соединенным Королевством и ФРГ будет также содержать положения о мерах по борьбе с нелегальной миграцией, транспортным связям, исследованиям и инновациям.

При этом один из пунктов может оказаться довольно проблематичным для британской стороны. Как указывают источники Politico, двустороннее соглашение предполагает обязательство по развитию трансграничных обменов и мобильности молодежи, на чем Лондон уже споткнулся ранее при попытке согласовать аналогичный план с ЕС.

Суть этой идеи сводится к тому, чтобы молодые британцы до 30 лет могли жить, работать или учиться в странах Шенгенской зоны без необходимости оформления долгосрочных виз в обмен на аналогичную возможность для европейской молодежи на территории Великобритании. На уровне ЕС Германия была одной из стран, которые больше всего настаивали на либерализации правил для молодых людей. Однако на фоне стремления Лондона снизить уровень миграции, включая легальную, возглавляемые Киром Стармером лейбористы отнеслись к этому проекту крайне настороженно. В итоге, без проволочек подписав в мае оборонный пакт, Лондон и Брюссель так и не смогли договориться о молодежных обменах.

Наталия Портякова