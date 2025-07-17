Министр энергетики Индии заявил, что страна готова обойтись без российской нефти

Индия сможет наладить поставки нефти даже после введения санкций в отношении российского сырья. Страна будет искать новых поставщиков, чтобы заместить импорт из России, сообщил министр энергетики Индии Сингх Пури.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Gary McWilliams / Reuters Фото: Gary McWilliams / Reuters

Среди возможных стран-экспортеров нефти господин Пури назвал Бразилию, Канаду и Гайану. «Индия расширила свои источники поставок, и, по-моему, мы перешли от примерно 27 стран, у которых раньше мы закупали, к примерно 40 странам сейчас»,— передает Reuters слова министра с отраслевого мероприятия в Нью-Дели.

15 июля генеральный секретарь НАТО Марк Рютте призвал Индию, Бразилию и Китай обратить внимание на ультиматум президента США Дональда Трампа о торговых пошлинах. Он завил, что новые тарифы могут «сильно ударить» по экономике этих стран.

Днем ранее Дональд Трамп пообещал ввести 100-процентные пошлины на товары из России и ее торговых партнеров, если конфликт на Украине не будет урегулирован за 50 дней.