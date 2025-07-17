Путин: Европа забирала себе зерно из черноморской сделки

Президент Владимир Путин встретился с главой Российской ассоциации производителей удобрений (РАПУ) Андреем Гурьевым. Они обсудили в том числе ситуацию на рынке удобрений. Господин Гурьев сказал, что рост цен на минеральные удобрения приведет к падению урожая. По его мнению, Европа скоро может стать не нетто-экспортером, а нетто-импортером зерна.

Он допустил, что в европейские страны начнет поставляться украинское зерно. Глава РАПУ упомянул прекратившую действие черноморскую сделку по вывозу зерна из Украины, которое «должно было ехать в страны юга».

«А поехало (зерно.— "Ъ") в Европу»,— прокомментировал господин Путин (цитата по сайту Кремля).

Андрей Гурьев считает, что из-за подорожания удобрений европейские фермеры будут вынуждены либо сокращать свои посевы, либо просить субсидии. Он отметил, что передислокация большого объема зерна приведет к росту цен на логистику. По его словам, у европейцев сейчас «и так самая высокая цена себестоимости производства минеральных удобрений».

Черноморская зерновая инициатива была согласована в Стамбуле Россией и Украиной 22 июля 2022 года. Участниками соглашения также стали Турция и ООН. Сделка состояла из двух частей — договоренности о безопасном вывозе украинского зерна из портов Одессы, Черноморского, Южного и снятия ограничений на доступ российской сельхозпродукции и удобрений на мировой рынок. Москва неоднократно заявляла о проблемах с реализацией второй части сделки. 17 июля 2023-го Россия приостановила участие в ней.

О ситуации на рынке — в материале «Ъ» «Удобрения хлынули на Балтику».