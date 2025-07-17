В Успенском соборе показали, как выглядит икона «Страшный суд» после реставрации

В Музеях Московского Кремля завершилась реставрация одного из древнейших памятников собрания Успенского собора — иконы «Страшный суд». Об этом журналистам сообщила гендиректор ММК Елена Гагарина.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пелагия Тихонова / РИА Новости Фото: Пелагия Тихонова / РИА Новости

В 2017 году началась реставрация Успенского собора. Она должна была завершиться в 2023 году, но о полном ее окончании в ММК сообщили только в начале апреля этого года. Основным направлением реставрации сотрудники ММК называли разработку программы по сохранению росписей собора, которая не препятствовала бы осмотру музейной экспозиции и проведению церковных служб. В частности, на реставрацию была отправлена икона «Страшный суд».

17 июля в Успенском соборе икону представили впервые после восьми лет реставрации. Над «Страшным судом» работала ведущий художник-реставратор Лариса Гущина. До этого реставраторы работали с иконой около 100 лет назад. За это время олифа, находящаяся на поверхности иконы, потемнела. «Было впечатление, будто ты смотришь на икону через почти непрозрачное темно-коричневое стекло <...> сложно было судить о сохранности живописи, потому что многие возможные утраты не были различимы из-за толстого темного слоя олифа на поверхности»,— объяснила Елена Гагарина (цитата по «РИА Новости»).

Икона была написана в конце XIV – начале XV века. Ее сюжет восходит к большому комплексу текстов Ветхого и Нового Заветов. На ней, в частности, представлены конец времен и второе пришествие Иисуса Христа, во время которого должен состояться последний суд над всем человечеством.

Полина Мотызлевская