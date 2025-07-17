Bloomberg: три российских банка допускают рекапитализацию в течение года

Руководители нескольких российских банков в частном порядке обсуждают возможность обращения к ЦБ за помощью. Решение будет зависеть от темпов роста проблемных кредитов в течение года. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на документы и неназванных чиновников.

Согласно публикации, по меньшей мере три банка допускают, что им может потребоваться рекапитализация в ближайшие 12 месяцев. Bloomberg не называет, какие именно. По словам собеседников агентства, оценка качества кредитного портфеля банков значительно хуже, чем показывают официальные данные. Обсуждения становятся все более актуальными в банковской отрасли, утверждают источники.

По оценкам собеседников Bloomberg, доля проблемных кредитов растет из-за высоких процентных ставок. При этом банки имеют достаточно резервов для реструктуризации задолженностей. Пока признаков кризиса, который можно было бы разрешить путем вливания средств, мало, но многие данные засекречены, и полная картина может быть неясна, отмечают источники агентства.

По данным Банка России, объем просроченных задолженностей физлиц по кредитам достиг 1,5 трлн руб., что стало рекордом за последние шесть лет. В основном речь идет о кредитах, оформленных в конце 2023-го — начале 2024 года под высокие ставки рискованными заемщиками.

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