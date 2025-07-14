«Плохие долги» созрели рекордно

Просрочка по кредитам физлиц достигла рекордных 1,5 трлн руб. Это самый высокий показатель за шесть лет ведения такой статистики, пишут «Известия» со ссылкой на данные Центробанка. В Банке России уточнили, что объем проблемных ссуд к маю увеличился на 400 млрд руб. по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Сейчас доля «плохих долгов» достигает почти 6% от общего портфеля. Не платят в основном по ссудам, оформленным в 2023-м и 2024-м под высокие ставки рискованным заемщикам.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Константин Кокошкин, Коммерсантъ Фото: Константин Кокошкин, Коммерсантъ

В меньшей степени просрочка растет по ипотеке, а в потребительском кредитовании ситуация будет лишь усугубляться, полагает управляющий директор рейтингового агентства «Эксперт РА» Юрий Беликов: «Начали вызревать те кредиты, которые выдавались в период бурной кредитной активности нескольких предшествующих лет. Это процесс, в ходе которого проявляется та платежная дисциплина заемщиков, которая им присуща на более длительном горизонте: до полугода — для потребительских кредитов, вплоть для нескольких лет — для ипотечных с учетом их очень высокой срочности.

У заемщиков могли ухудшиться возможности по обслуживанию долгов на фоне как закредитованности, так и повышенной инфляции. Немалозначимый фактор – это сокращение кредитных выдач. При тех темпах кредитования, которые наблюдались на протяжении последних трех лет, новые выдачи уверенно размывали просрочку, а сейчас этого не происходит. Если мы говорим о выдачах 2024 года на фоне повышенной закредитованности и по мере повышения ключевой ставки, то для тех же потребительских кредитов их вызревание произойдет до конца 2025-го. Негативные явления в ипотеке точно так же наблюдаются, тем более они видны на фоне сокращения ипотечных выдач, учитывая практически полную заморозку рыночного ипотечного кредитования».

По словам собеседников “Ъ FM”, среди факторов, которые способствуют росту задолженности, инфляция и снижение уровня благосостояния заемщиков. Проблемы в обслуживании долгов испытывает и корпоративный сектор, обращает внимание независимый эксперт Андрей Бархота: «Как только годовые темпы роста просроченной задолженности начинают превышать темпы роста самого портфеля, это означает смену трендов на рынке кредитования, и, в общем-то, исключительно ускоренное вызревание плохих активов.

Получается, что новые выдачи не могут абсорбировать просроченную задолженность. 1,5 трлн руб. на самом деле как доля от совокупных кредитов — менее 5%. При этом есть очень серьезный нюанс — это показатель, который рассчитывается по российским стандартам бухгалтерской отчетности, и он отражает не все тело долга, а только платежи. В практике кредитного анализа зарубежных стран используется другой показатель, который называется NPL (Non-Performing Loan) — просроченные кредиты свыше 90 дней. Если мы их посчитаем, будет уже не 1,5 трлн руб., а, может быть, 5 трлн руб. Истинная проблема значительно больше, часть маскируется. Кажется, что корпоративный сектор растет, на самом деле идет реструктуризация ранее выданных ссуд, с обслуживанием которых уже есть затруднения. Конечно, надо просроченную задолженность умножать на коэффициент 3 или 4.

Можно точно говорить, что темпы роста просроченной задолженности уже опережают темпы роста кредитного портфеля в розничном сегменте, и это произошло в сегменте кредитов для малого и среднего бизнеса. Качество обслуживания сильно ухудшилось именно благодаря тому, что были взяты большие чеки, и граждане недооценили свои возможности по обслуживанию таких крупных кредитов. Себя хуже чувствуют отрасли, которые изначально были достаточно рискованными, это, конечно, и розничная торговля, и строительство. Здесь замедляются темпы роста сбыта, темпы оборотов. Ситуация в дальнейшем будет усугубляться, это только начало, тренд к концу года станет еще более очевидным. Стоит готовиться к штормам».

Статистика Национального бюро кредитных историй говорит, что доля отказов по заявкам на ссуды в мае превысила 80%. Эксперты обращают внимание, что предпосылки к снижению проблемной задолженности возникнут только когда инфляция достигнет целевого показателя в 4%. По данным ЦБ, к началу лета годовой рост цен составлял 9,9%.

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Станислав Крючков