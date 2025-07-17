Бельгия отправит в Литву военнослужащих для укрепления восточного фланга НАТО

Министр обороны Бельгии Тео Франкен сообщил, что на следующей неделе королевство планирует начать отправку военнослужащих в Литву. Всего планируется перевод более 200 военнослужащих. Цель — усиление присутствия НАТО в Восточной Европе. Решение принято по просьбе Германии.

«С помощью этой операции мы показываем немцам, что они могут рассчитывать на Бельгию»,— заявил господин Франкен (цитата по VRT). Военнослужащие будут присутствовать в Литве до 31 января 2026 года. Отправку должен одобрить Совет министров Бельгии.

В Литву будет направлен разведывательный отряд из 100 человек, оперативная группа из 70 артиллеристов, а также около десяти штабных офицеров, сотрудники военной полиции, специалисты по логистике и медицинский персонал.

Страны НАТО договорились об укреплении восточного флага в 2016 году. За последние годы блок активно расширял присутствие в Болгарии, Эстонии, Венгрии, Латвии, Литве, Польше, Румынии и Словакии. В апреле Германия начала размещение в Литве на постоянной основе 45-й танковой бригады.

О размещении контингента Германии в Литве — в материале «Ъ» «Бундесвер выдвигается на восток».