Следствие заподозрило экс-замглавы Минобороны Попова в создании ОПГ

Бывший замглавы Минобороны Павел Попов создал организованную преступную группу (ОПГ) по хищению средств на строительство парка «Патриот», говорится в обвинительном заключении. Об этом представитель военной прокуратуры сообщил в Одинцовском гарнизонном суде, где сегодня проходит слушание по делу.

По версии следствия, не позднее марта 2022 года у Попова возник умысел на создание ОПГ. В нее он впоследствии привлек директора парка Вячеслава Ахмедова и замначальника ГУ инновационного развития Минобороны Владимира Шестерова, передает ТАСС слова представителя Главной военной прокуратуры.

Следствие считает, что фигуранты похитили бюджетные средства в размере 30 млн руб., предназначенные для проведения работ и функционирования парка. Деньги списывали на работы, которые не выполнялись. Экс-директор парка «Патриот» и господин Шестеров признали вину, Попов — нет.

Подробности дела — в материале «Ъ» «Следствие ведут в реанимации».