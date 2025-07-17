Песков: России и Украине предстоит обсудить меморандумы о прекращении огня

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что во время третьего раунда переговоров с Украиной предстоит обсудить проекты меморандумов, которыми стороны обменялись на предыдущей встрече. Пока возглавляющий российскую делегацию Владимир Мединский ведет прямые контакты с главой украинской делегации Рустемом Умеровым.

«Предстоит еще завершить процесс обменов, досогласование проводится. Это во исполнение договоренностей второго раунда, ну и потом уже надо определяться. Мы ждем предложений украинской стороны, как мы неоднократно говорили»,— сказал Дмитрий Песков журналистам.

Россия и Украина провели два раунда прямых переговоров в Стамбуле — 16 мая и 2 июня. Как поясняли украинские власти, перед следующей встречей стороны должны завершить обмены военнопленными и телами военнослужащих. Накануне Кремль призвал все стороны, включая США, оказать давление на Украину, чтобы третий раунд переговоров состоялся.

Лусине Баласян