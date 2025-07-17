Госдума не разрешила лишать приобретенного гражданства жителей новых регионов

Госдума приняла поправку ко второму чтению законопроекта о расширении перечня оснований для лишения приобретенного гражданства России. Поправка запрещает лишать жителей Крыма, Донбасса и Новороссии гражданства за совершение преступлений, передает ТАСС.

Сейчас по закону за отдельные преступления могут лишить приобретенного гражданства РФ, если его получили на основании федерального конституционного закона, международного договора РФ или приема в гражданство. Поправка уточняет, что гражданства не станут лишать тех, кто приобрел его на основании законов и международных договоров.

Президент Владимир Путин в августе 2024 года подписал закон о лишении приобретенного гражданства за непостановку на воинский учет. Он обязывает МВД предоставлять военным комиссариатам сведения о мужчинах, которым одобрили получение российского паспорта. Вчера в Госдуму внесли законопроект о лишении приобретенного гражданства за уклонение от воинского учета.

Подробности — в материале «Ъ» «Паспорта берут на воинский учет».