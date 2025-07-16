В Госдуму внесен проект о лишении гражданства за уклонение от воинского учета

В Госдуму внесен законопроект, вводящий механизм лишения приобретенного гражданства за непостановку на воинский учет.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Василий Пискарев (слева) и Андрей Картаполов

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ Василий Пискарев (слева) и Андрей Картаполов

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

Документ предполагает, что при уклонении от постановки на учет военкомат будет выносить соответствующее решение. В течение пяти рабочих дней оно будет направлено в территориальный орган МВД для принятия решения о прекращении гражданства. При этом, если гражданин явится в военкомат в течение 30 дней со дня вынесения такого заключения, то оно подлежит отмене. В таком случае военкомат должен «незамедлительно» уведомить МВД.

Проект поправок в ст. 10 закона «О воинской обязанности и военной службе» и закон «О гражданстве РФ» внесли депутаты Госдумы Андрей Картаполов, Василий Пискарев, Андрей Красов и Эрнест Валеев (все — ЕР).

Президент Владимир Путин подписал закон о лишении приобретенного гражданства за непостановку на воинский учет в августе 2024 года. Согласно закону, МВД должно предоставлять военным комиссариатам сведения о мужчинах, которым одобрили получение российского паспорта. Поправки были внесены на рассмотрение в июле прошлого года. В пояснительной записке указывалось, что многие иностранцы после получения гражданства уклоняются от воинской обязанности, что «вызывает массовое возмущение населения».

Полина Мотызлевская