Паспорта берут на воинский учет

Госдума рассмотрит законопроект о лишении приобретенного гражданства за уклонение от воинского учета. Соответствующую инициативу 16 июля внесла группа депутатов во главе с председателем комитета по обороне Андреем Картаполовым («Единая Россия»). Параллельно в нижней палате планируют дополнить законопроект о прекращении гражданства за совершение преступлений. В частности, забирать паспорт предлагается у граждан, совершивших такие деяния «по экстремистскому мотиву или в целях оправдания терроризма или диверсионной деятельности».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Павел Головкин, Коммерсантъ Фото: Павел Головкин, Коммерсантъ

В пояснительной записке к поправкам в федеральные законы о воинской службе и гражданстве авторы напоминают, что первый с августа 2024 года уже содержит норму о прекращении приобретенного гражданства в случае, если его обладатель сообщает «заведомо ложные сведения в отношении обязательства соблюдать Конституцию РФ», то есть не встает на первоначальный воинский учет. За полгода ее действия МВД приняло 198 решений о прекращении гражданства по этому основанию, однако конкретного правового механизма закон не содержал, указывают авторы.

Внесенные новеллы призваны устранить этот пробел. Так, они закрепляют конкретные положения, «определяющие порядок установления факта уклонения от исполнения обязанностей по воинскому учету, механизм прекращения российского гражданства по данному основанию, а также категории лиц, на которых распространяются соответствующие нормы».

В частности, устанавливать факты уклонения от постановки на воинский учет будут обязаны военкоматы, а направлять соответствующие заключения они должны будут в МВД. На основании этих данных ведомство сможет принять решение о прекращении гражданства.

Под действие закона попадут все натурализованные граждане РФ, факты уклонения которых от воинского учета будут установлены после 8 августа 2024 года. Вновь обратиться с заявлением о приеме в гражданство такие лица смогут не ранее чем через три года после утраты статуса.

Днем ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин сообщил в Telegram, что депутаты намерены дополнить другой законопроект, уже принятый в первом чтении, новыми основаниями для лишения гражданства. В текущей редакции законопроекта, напомним, упоминаются 72 статьи Уголовного кодекса (УК РФ), преступления по которым влекут за собой прекращение статуса.

По словам господина Володина, депутаты договорились дополнить перечень еще девятью составами. Речь идет, в частности, о статьях об убийстве (ст. 105 УК РФ), организации незаконной миграции (ст. 322.1 УК РФ), развратных действиях в отношении двух и более лиц (ст. 135 п. 3 УК РФ), а также ряде статей о преступлениях против половой неприкосновенности несовершеннолетних.

Кроме того, отзывать гражданство депутаты предлагают за «любое преступление, если оно совершено по экстремистскому мотиву или в целях оправдания терроризма или диверсионной деятельности».

Выйти на принятие закона нижняя палата планирует до 23 июля, сообщил Вячеслав Володин.

Григорий Лейба