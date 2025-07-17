Новосибирский завод стеклотары «Сибстекло» увеличил производство на 13%

По итогам первого полугодия 2025-го ООО «Сибстекло» (входит в «РАТМ Холдинг») выпустило 443 млн стеклоизделий, что на 13% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года (392,2 млн), производство в тоннах выросло на 10% — со 105,9 тыс. до 116,7 тыс., сообщает пресс-служба предприятия.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

«Спрос на стеклянные бутылки по-прежнему превышает предложение. Большинство производителей следует курсу устойчивого развития и предпочитает полностью перерабатываемую экологичную тару»,— прокомментировал генеральный директор «Сибстекла» Антон Мор.

Средний вес стеклоизделия по итогам первого полугодия на заводе снизился до 263 граммов — на 2,5% по отношению к показателю прошлого года. Таким образом, на предприятии последовательно облегчают стеклотару при сохранении литража.

На предприятии ожидают продолжения роста производства. По словам Антона Мора, в ближайшее время на заводе будут заменены две стеклоформующие машины, что позволит поднять производительность на 60 млн стеклоизделий в год.

ООО «Сибстекло» — крупнейший производитель стеклотары за Уралом, специализируется на изготовлении бесцветного и цветного тарного стекла. По итогам первого квартала 2025 года компания увеличила выручку на 51% — до 2,3 млрд руб., что обусловлено индексацией цен, проведенной в первом квартале 2025 года и ростом выпуска продукции, сообщил эмитент на сайте раскрытия информации. Валовая прибыль ООО увеличилась в два раза и достигла 828 млн руб.

Лолита Белова