Суд начал рассматривать дело жены бывшего вице-мэра Екатеринбурга Контеева

Орджоникидзевский районный суд Екатеринбурга приступил к рассмотрению по существу уголовного дела в отношении супруги бывшего вице-мэра города Виктора Контеева — Ларисы Контеевой. Как сообщили в пресс-службе судов Свердловской области, ей предъявлено обвинение по ч.5 ст.33, п. «в» ч.5 ст.290 УК РФ (пособничество при получении взятки в крупном размере) и по ч.5 ст.33, п. «б» ч.3 ст.163 (пособничество в вымогательстве в целях получения имущества в особо крупном размере).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

По версии следствия, Виктор Контеев, будучи замглавы Екатеринбурга, организовал на территории продовольственной базы № 4 нелегальное получение денег от арендаторов складов на предприятии. Тогда, по данным пресс-службы, Лариса Контеева оказала содействие своему мужу и через посредника способствовала передаче взятки в виде более 51% доли в уставном капитале овощебазы, рыночная стоимость которой составляет более 77 млн руб.

По версии следствия, с января 2010 года по сентябрь 2011 года Виктор Контеев вместе со своей супругой требовал от директора продовольственной базы №4 Татьяны Русиной передачи прав на принадлежащие ей и ее дочери доли в уставном капитале этого предприятия,

Следствие установило, что потерпевшая согласилась подчиниться воле Виктора Контеева после того, как Лариса Контеева объяснила ей, как база будет развиваться под контролем ее мужа. В результате владельцами всего имущества овощебазы стали Лариса Контеева и ее близкие родственники. По данным пресс-службы судов региона, в результате преступных действий Татьяне Русиной был причинен имущественный ущерб более, чем в 125 млн руб.

«Подсудимая свое отношение к обвинению высказать отказалась, указала, что в осуществлении сделки по приобретению доли ООО "Продовольственная база № 4" участия не принимала, каких-либо действий криминального характера ею, ее мужем не предпринималось, давления на потерпевшую с их стороны не оказывалось», — отметили в пресс-службе.

Напомним, в середине июня Свердловский областной суд после апелляционного рассмотрения утвердил условно-досрочное освобождение (УДО) Виктора Контеева, осужденного на 20 лет колонии за организацию убийств, вымогательство, легализацию имущества, взяточничество и мошенничество. Неотбытое наказание составило 6 лет 3 месяца 26 дней.

После освобождения, в интервью «Ъ-Урал» Виктор Контеев рассказал о своем уголовном преследовании, планах на будущее, прошлом и настоящем Екатеринбурга.

Мария Шараева