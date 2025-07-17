Семь красноярцев задержаны за мошенничество с маткапиталом на 354 млн рублей
В Красноярском крае задержаны семь местных жителей по делу о незаконном обналичивании материнского капитала на сумму свыше 354 млн руб. В отношении них возбуждены уголовные дела о мошенничестве (ст. 159 УК РФ) и отмывании денег (ст. 174 УК РФ), сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк.
Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ
По версии следствия, злоумышленники действовали с 2018-го по 2022 год. От имени кредитно-потребительского кооператива они заключали с держателями сертификатов на маткапитал из Красноярского края, Иркутской области, республик Тыва и Хакасия фиктивные договоры займа и оформляли земельные участки.
Поступившие на счета заемщиков средства передавались мошенникам, после чего в отделения Пенсионного фонда для погашения фиктивного займа перед кооперативом подавались необходимые документы, считают следователи. Выплаченные деньги маткапитала распределялись между членами преступной группы.
Всего правоохранители установили 749 фактов незаконного обналичивания сертификата.