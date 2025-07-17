Семь красноярцев задержаны за мошенничество с маткапиталом на 354 млн рублей

В Красноярском крае задержаны семь местных жителей по делу о незаконном обналичивании материнского капитала на сумму свыше 354 млн руб. В отношении них возбуждены уголовные дела о мошенничестве (ст. 159 УК РФ) и отмывании денег (ст. 174 УК РФ), сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

По версии следствия, злоумышленники действовали с 2018-го по 2022 год. От имени кредитно-потребительского кооператива они заключали с держателями сертификатов на маткапитал из Красноярского края, Иркутской области, республик Тыва и Хакасия фиктивные договоры займа и оформляли земельные участки.

Поступившие на счета заемщиков средства передавались мошенникам, после чего в отделения Пенсионного фонда для погашения фиктивного займа перед кооперативом подавались необходимые документы, считают следователи. Выплаченные деньги маткапитала распределялись между членами преступной группы.

Всего правоохранители установили 749 фактов незаконного обналичивания сертификата.

Александра Стрелкова