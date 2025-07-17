В Дагестане возбудили уголовное дело о нападении собак на несовершеннолетнего

В Дербенте возбудили уголовное дело в связи с нападением безнадзорных собак на восьмилетнего ребенка. Происшествие случилось утром 17 июля на ул. Мамедбекова. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК России по Республике Дагестан.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

«Дербентским межрайонным следственным отделом СУ СК РФ по РД возбуждено уголовное дело по факту нападения на несовершеннолетнего бродячих собак по ч. 1 ст. 293 УК РФ (халатность)»,— говорится в сообщении ведомства.

В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего и виновных лиц.

Как ранее сообщал «Ъ-Кавказ», еще одно нападение собак на ребенка произошло во Владикавказе на улице Магкаева. Следователями СУ СК по Северной Осетии начата проверка.

Наталья Белоштейн