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Во Владикавказе СК проверит информацию о нападении собаки на ребенка

Следователи во Владикавказе организовали проверку после сообщений в средствах массовой информации о нападении безнадзорных собак на ребенка. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК по Северной Осетии.

Фото: Надежда Буаллаг, Коммерсантъ

Фото: Надежда Буаллаг, Коммерсантъ

Происшествие случилось на улице Магкаева. Бездомные животные причинили ребенку телесные повреждения. Отмечается, что это не первый подобный случай.

В рамках проверки следствие даст правовую оценку действиям должностных лиц органов местного самоуправления, ответственных за организацию работ по отлову бродячих животных.

Константин Соловьев

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