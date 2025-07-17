Главой Суджанского района Курской области избран Алексей Спиридонов

Депутаты представительного собрания Суджанского района избрали главой муниципалитета Алексея Спиридонова. Об этом сообщил врио губернатора Курской области Александр Хинштейн.

Глава региона в Telegram-канале поздравил господина Спиридонова в назначением. «Люди знают его не понаслышке, и главная его задача сейчас — преодолеть управленческий кризис, который сложился в районе»,— написал господин Хинштейн.

Алексей Спиридонов родился в 1975 году, закончил Удмуртский государственный университет. С октября 2019 года по апрель 2021 года занимал должность руководителя комитета по физической культуре и спорту Курской области. Возглавлял местный центр военно-патриотической поддержки «Патриот», занимался эвакуацией людей, оказанием помощи гражданскому населению.

Врио губернатора заявил о необходимости массового восстановления разрушенной инфраструктуры в районе. Речь идет как о Судже, так и о десятках других населенных пунктов. «Рассчитываю, что Алексей Вячеславович с учетом его опыта с этими непростыми задачами сумеет справиться»,— добавил Александр Хинштейн.

С 3 декабря 2024 года должность и. о. главы Суджанского района занимал Юрий Дмитрюков. Он покинул пост по собственному желанию. В начале июня Александр Хинштейн говорил, что экс-чиновник не сможет участвовать в конкурсе по отбору кандидатов на пост из-за отсутствия высшего образования. Также указывалось, что господин Дмитрюков расположился на последнем месте рейтинга активности глав муниципальных образований в соцсетях. 23 июня и. о. главы района был назначен Алексей Спиридонов.