В Суджанском районе Курской области сменится глава

Представительное собрание Суджанского района объявит конкурс по отбору кандидатов на пост главы. Действующий временно исполняющий обязанности руководителя Юрий Дмитрюков не сможет принять в нем участие из-за отсутствия высшего образования. Об этом сказал врио губернатора Курской области Александр Хинштейн на заседании правительства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Заседание правительства Курской области

Фото: Телеграм-канал губернатора Курской области Заседание правительства Курской области

Фото: Телеграм-канал губернатора Курской области

«Очень рассчитываю на то, что в районе у нас ситуация будет меняться в лучшую сторону и что на должность главы будет определен человек, который дальше будет способен справляться с очень непростыми вызовами. У нас Суджанский район один из самых сложных. Тем более учитывая, что все население района находится за его пределами»,— сказал господин Хинштейн. Он также отметил, что Юрий Дмитрюков является аутсайдером рейтинга активности глав муниципальных образований в соцсетях: в мае он не сделал ни одной публикации.

Юрий Дмитрюков возглавляет Суджанский район с ноября 2024 года. Предыдущий глава района Александр Богачев покинул свой пост после протестов жителей из-за отсутствия помощи. В марте Александр Хинштейн раскритиковал господина Дмитрюкова за пассивность при выдаче жилищных сертификатов жителям, потерявшим свое жилье в результате боевых действий с вооруженными силами Украины.

Сергей Толмачев, Воронеж