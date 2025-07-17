Матери задержанных в Баку россиян навестили сыновей при содействии омбудсмена Азербайджана Сабина Алиева. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на местные СМИ, которым о визите рассказала сестра одного из задержанных Анастасия Безуглая.

В июле уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова направила ходатайство азербайджанской коллеге об оказании помощи задержанным россиянам. По словам госпожи Москальковой, ответ ей дали незамедлительно, и госпожа Алиева пообещала принять все необходимые меры.

«Было организовано несколько встреч с передачей всех необходимых вещей. У задержанных нет жалоб по условиям содержания, им всего хватает. Консул несколько раз встречался с ребятами, сказал, что условия содержания хорошие»,— рассказала госпожа Безуглая.

Отношения России и Азербайджана обострились в июне на фоне прошедшего в Екатеринбурге рейда, в результате которого задержали около 50 человек. Семерых арестовали, два человека умерли. После этого в офисе российского агентства «Sputnik Азербайджан» в Баку прошли обыски. Были задержаны 13 россиян, в том числе руководитель редакции Игорь Картавых и шеф-редактор Евгений Белоусов. Журналистов позднее отпустили.

Подробности — в материале «Ъ» «В Баку начались отпускные».