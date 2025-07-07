Москалькова: омбудсмен Азербайджана немедленно дала ответ по задержаниям россиян

Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова заявила, что омбудсмен Азербайджана Сабина Алиева быстро отреагировала на ее обращение, связанное с задержаниями российских граждан в Баку. По словам госпожи Москальковой, азербайджанская коллега пообещала принять все необходимые меры для проверки обстоятельств и восстановления законности.

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Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ Татьяна Москалькова

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

Российский омбудсмен направила обращение 3 июля, выразив обеспокоенность в связи с задержанием 13 россиян, среди которых глава редакции «Sputnik Азербайджан» Игорь Картавых, шеф-редактор Евгений Белоусов и программист Илья Безуглый. Госпожи Москалькова отметила «РИА Новости», что задержания сопровождались демонстративным применением чрезмерной физической силы. Омбудсмен Азербайджана ответила, что приняла обращение и проведет проверку.

Отношения России и Азербайджана обострились в конце июня после рейда в Екатеринбурге. Тогда силовики задержали около 50 человек, семеро были арестованы. Два человека умерли. После этого в офисе российского агентства «Sputnik Азербайджан» в Баку прошли обыски и были задержаны Игорь Картавых и Евгений Белоусов. 1 июля суд в Азербайджане также арестовал восемь граждан России, которых обвинили в транзите наркотиков. На судебном заседании на их лицах были видны гематомы и кровоподтеки.

Подробнее — в материале «Ъ» «В Баку начались отпускные».