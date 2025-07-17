«РИА Новости»: Россия передаст Украине еще 3 тыс. тел военнослужащих

Россия готовится передать Украине 3 тыс. тел погибших военнослужащих сверх договоренностей Стамбула. Переданная сегодня 1 тыс. тел — начало процесса, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на источник.

О том же заявил источник РБК в переговорной группе. «Украинской стороне будет передано 3 тыс. тел, как и обещал Владимир Путин», — говорится в сообщении издания.

В середине июня помощник президента РФ Владимир Мединский сообщил, что Москва передала Киеву все 6 тыс. тел, о передаче которых стороны договорились в Стамбуле. 20 июня он заявил, что Россия готова передать Украине еще около 3 тыс. тел. Спустя несколько дней эту готовность подтвердил Владимир Путин.