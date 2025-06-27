Путин: Россия готова передать Украине еще 3 тыс. тел военнослужащих ВСУ

Президент Владимир Путин заявил, что российская сторона готова передать Украине еще 3 тыс. тел погибших военнослужащих ВСУ. Он также отметил, что обмены пленными важны и создают условия для предметного обсуждения сути проблем между Россией и Украиной.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

«Мы вот уже свыше 6 тыс. тел отдали и готовы еще почти 3 тыс. отдать. Но дело за украинской стороной, чтобы она принимала тела своих погибших солдат»,— сказал Владимир Путин, отвечая на вопрос «РИА Новости» на пресс-конференции по итогам визита в Минск.

2 июня в рамках второго раунда переговоров Россия и Украина договорились об обмене тяжелоранеными и военнослужащими в возрасте до 25 лет, а также о передаче 6 тыс. тел военных ВСУ. 11 июня состоялся первый этап передачи тел. 16 июня помощник президента Владимир Мединский, возглавляющий российскую делегацию на переговорах, сообщил, что Россия передала все тела в рамках договоренностей — Украина получила 6060 тел и передала взамен 78 тел российских военнослужащих. В тот же день Минобороны сообщало о готовности передать Украине еще 2239 тел украинских военнослужащих.

Полина Мотызлевская