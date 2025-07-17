Ярослав Аскаров вошел в топ-3 лучших вратарей НХЛ до 25 лет

Пресс-служба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) опубликовала на своем сайте рейтинг лучших молодых голкиперов в возрасте до 25 лет перед сезоном-2025/26. Российский вратарь «Сан-Хосе Шаркс» Ярослав Аскаров занял третье место.

Всего в рейтинге представлено 10 голкиперов. Первое место занял один из претендентов на приз лучшему новичку сезона-2024/25 — американец Дастин Вольф, представляющий «Калгари Флеймс». На второй строчке расположился американский голкипер «Чикаго Блэкхокс» Спенсер Найт.

23-летний Аскаров является воспитанником омского «Авангарда». На драфте НХЛ 2020 года команда «Нэшвилл Предаторс» выбрала россиянина в первом раунде под общим 11-м номером. В августе 2024-го голкипер был обменян в «Сан-Хосе». В минувшем сезоне Аскаров провел за клуб 13 матчей, отражая в среднем за игру 89,6% бросков.

Ранее российский форвард «Филадельфия Флайерс» Матвей Мичков занял десятое место в рейтинге лучших нападающих младше 25 лет. Россиянин Александр Никишин, представляющий «Каролина Харрикейнс», вошел в топ-10 лучших защитников, расположившись на девятой строчке.

Таисия Орлова