Стоимость работ по расширению полукольца ЕКАД выросла до 2,7 млрд рублей

Врио губернатора Свердловской области Денис Паслер объявил о значительном увеличении финансирования проекта расширения северного полукольца Екатеринбургской кольцевой автодороги (ЕКАД). В ходе пресс-конференции он сообщил, что на его реализацию выделили в четыре раза больше средств, чем было запланировано.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Он подчеркнул, что работы по расширению дороги полностью финансируются областным бюджетом. «На этот год в бюджете было 600 млн руб. заложено, мы эту сумму увеличили до 2,7 млрд руб. с преходящим объемом работ на 2025-2026 годы. Возможны изменения в конце года, чтобы ускорить реализацию этого проекта. Свердловской области, жителям и компаниям это нужно»,— рассказал господин Паслер.

Ранее «Уральская специальная проектная компания» (УСПК) и «Свердловскавтодор» приняли участие в конкурсе на заключение концессионного соглашения по реконструкции ЕКАД. Реализация проекта стоимостью 258 млрд руб. рассчитана до 2061 года. Минимальные инвестиции частных компаний должны составить 54,2 млрд руб. Накануне Денис Паслер поручил открыть полноценное движение по эстакаде через железную дорогу на 42 км ЕКАД до 30 июля.

Ирина Пичурина