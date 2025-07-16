На улице Лени Голикова Audi сбила девочку, перебегавшую дорогу на красный свет

Десятилетняя девочка пострадала в ДТП на пересечении проспекта Народного Ополчения и улицы Лени Голикова. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Авария произошла 16 июля около 12:30. По предварительной версии, девочка пыталась перебежать дорогу на красный сигнал светофора. В результате ДТП ребенка госпитализировали в состоянии средней степени тяжести. Полиция проводит проверку.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что полиция начала проверку после ДТП с «лазурным» и байком на Невском проспекте.

Дарья Астанина