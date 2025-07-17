В Ставрополе стоимость сотки земли под ИЖС увеличилась на 24% за год

Средняя стоимость сотки земли под ИЖС в Ставрополе в июле 2025 года, составила 952 тыс. руб., что на 23,6% больше, чем в 2024 году, когда цена за сотку была около 770 тыс. руб. Об этом сообщает пресс-служба сервиса «Циан.Аналитика».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

По данным аналитиков, в столице региона в июле продаже находилось 159 земельных участков под ИЖС. Это на 26 больше, чем годом ранее. При этом средняя площадь продаваемых участков уменьшилась с 7,7 соток до 7,6 соток.

Ранее «Ъ-Кавказ» сообщал, что в феврале 2025 года в Ставрополе стоимость частных домов превысила цены на квартиры на 74%. Год назад эта разница составляла 54%

Наталья Белоштейн