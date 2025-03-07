Частные дома на Ставрополе оказались дороже квартир на 74%

В феврале этого года в Ставрополе стоимость частных домов превысила цены на квартиры на 74%. Год назад эта разница составляла 54%, сообщает РБК Кавказ с ссылкой на пресс-службу «Циан.Аналитика»

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Надежда Буаллаг, Коммерсантъ Фото: Надежда Буаллаг, Коммерсантъ

Средняя цена загородного дома в городе выросла на 17% с февраля 2024 года и достигла 13,9 млн руб.

В Краснодаре ситуация отличается: в феврале 2024 года стоимость индивидуальных жилых строений (ИЖС) и квартир была схожей. Однако за год цены на дома превысили цену на квартиры на 7%. В Ростове-на-Дону разница между ценами на ИЖС и квартиры также увеличилась: если в феврале 2024 года дома стоили дороже на 9%, то в феврале 2025 года — уже на 14%.

«Дома в среднесрочной перспективе будут дорожать быстрее квартир из-за роста затрат на строительные и отделочные материалы, а также на услуги рабочих и мастеров»,— прокомментировал руководитель «Циан.Аналитики» Алексей Попов.

Николай Аксенов