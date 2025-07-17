В Ярославской области в аварии погиб водитель

На дороге Углич — Ростов в Борисоглебском районе произошло ДТП с участием двух автомобилей, в результате которого погиб один из водителей. Об этом сообщили в областном УМВД.

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По информации правоохранителей, 16 июля в 18:50 столкнулись машины Mitsubishi, за рулем которого была 24-летняя водитель, и Ford, которым управлял 71-летний водитель. В результате ДТП последний погиб, пассажир Mitsubishi был доставлен в больницу. Полиция устанавливает все обстоятельства произошедшей аварии.

Алла Чижова