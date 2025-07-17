Александр Овечкин стал обладателем премии ESPY в номинации «Лучший рекорд»

Российский форвард клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вашингтон Кэпиталс» Александр Овечкин стал лауреатом премии ESPY в номинации «Лучший рекорд».

Награда вручается американскими каналами ABC и ESPN за выдающиеся достижения в спорте за прошедший год. Победителей определяет онлайн-голосование зрителей и экспертов, в число которых входят журналисты, спортивные руководители, а также известные спортсмены.

В минувшем сезоне Овечкин установил новый рекорд НХЛ по количеству шайб в регулярных чемпионатах — 897. Ему удалось превзойти достижение канадца Уэйна Гретцки (894).

На премию также претендовали: Кевин Дюрант — рекордсмен по набранным очкам в истории олимпийской сборной США по баскетболу, Кейтлин Кларк — рекордсменка женской Национальной баскетбольной ассоциации (WNBA) по передачам за матч и за сезон, Джино Оримма — рекордсмен по количеству побед среди баскетбольных тренеров в Национальной ассоциации студенческого спорта США (NCAA).

Российский нападающий «Тампа-Бей Лайтнинг» Никита Кучеров был номинирован на приз лучшему игроку НХЛ, обладателем премии стал немецкий форвард «Эдмонтон Ойлерс» Леон Драйзайтль. Россиянин Ислам Махачев претендовал на звание лучшего бойца года в Абсолютном бойцовском чемпионате (UFC). Лауреатом стал грузинский спортсмен Мераб Двалишвили.

Спортсменом года стал чемпион НБА в составе «Оклахома-Сити Тандер» канадец Шей Гилджес-Александер, спортсменкой года — семикратная олимпийская чемпионка по спортивной гимнастике американка Симона Байлз.

Таисия Орлова