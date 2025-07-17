«ДЭП № 217» получила право на разработку месторождения песка Черемшанское-1

Министерство природных ресурсов и экологии Республики Алтай признало несостоявшимся аукцион на право пользования участком Черемшанское-1 в Майминском районе Республики Алтай с целью разведки и добычи песка.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ

Как сообщается на портале ГИС «Торги», такое решение принято в связи с тем, что на участие в аукционе была подана всего одна заявка - от АО «Дорожное эксплуатационное предприятие № 217» (АО «ДЭП № 217»). Компания получит право пользования участком недр сроком на 20 лет.

Стартовый платеж за право пользования участком был установлен в размере 12,4 млн руб., шаг аукциона – 1,2 млн руб. Ресурсный потенциал участка по категории С1 и С2 составляет более 1,6 млн куб. м.

АО «ДЭП № 217» зарегистрировано в селе Майма в 2010 году. Компания, по данным Rusprofile, специализируется на эксплуатации автомобильных дорог и автомагистралей. Генеральным директором предприятия является Константин Терехов. По итогам 2024 года выручка компании составила 32 млн руб., прибыль — 6,2 млн руб.

Лолита Белова