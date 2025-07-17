Уральский авторитет Овчинников осужден за организацию похищения человека

Железнодорожный районный суд Екатеринбурга назначил уральскому авторитету Андрею Овчинникову (Овчина или Банзай) 7,5 лет колонии строгого режима за организацию похищения человека и незаконный оборот боеприпасов, сообщили в прокуратуре Свердловской области.

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Фото: Прокуратура Свердловской области Андрей Овчинников

Фото: Прокуратура Свердловской области

Его судили по ч. 3 ст. 33, пп. «а», «з» ч. 2 ст. 126 УК РФ (организация похищения человека, совершенного группой лиц по предварительному сговору, из корыстных побуждений), ч. 1 ст. 222 УК РФ (незаконные приобретение, хранение, перевозка и ношение боеприпасов). От отбытия наказания по последней статье Овчинников освобожден в связи с истечением срока давности. В августе 2019 года двое соучастников уже были осуждены на сроки 7,5 лет и шесть лет соответственно.

Суд установил, что Овчинников и его подельник узнали, что их знакомый владеет автостоянкой в Екатеринбурге, а партнеры управляют ей и получают прибыль от ее работы. Осужденный с подельником после смерти своего знакомого узнали от его сына, что один из владельцев автостоянки отказался передавать часть выручки наследникам. С целью принуждения руководителя автостоянки к выплате родственникам умершего совладельца прибыли сообщники решили его похитить. Для этого они привлекли спортсменов, пообещав им предоставить помещения для открытия спортивного клуба.

Вечером 19 октября 2017 года под предлогом якобы угона автомобиля соучастники обвиняемого вынудили охранника позвонить руководителю автостоянки и заманили его на стоянку. Они заставили его сесть в машину и увезли на трассу Серов — Екатеринбург, где около поворота к Таватую передали потерпевшего подельнику Овчинникова. В пути, уже в машине подельника, руководитель стоянки скончался.

Кроме того, до 22 января 2018 года осужденный незаконно приобрел 32 патрона калибра 9 мм. к пистолету Макарова. Оружие нашли у него в квартире во время обыска.

Ранее прокуратура направила в суд города Березовский (Свердловская область) уголовное дело Андрея Овчинникова — он обвиняется в убийстве своего знакомого Алексея Суродеева (Колдун или Сенсей). Ему грозит наказание вплоть до 15 лет лишения свободы.

Ирина Пичурина