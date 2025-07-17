Джазовый квартет, автобусная экскурсия и мультимедийная выставка

В пятницу, субботу и воскресенье ростовчане и гости города смогут посетить концерты джазовых исполнителей, стать участниками автобусной экскурсии или увидеть «ожившие полотна» на мультимедийной выставке. Подробнее — в афише «Ъ-Ростов»



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Василий Шапошников, Коммерсантъ Фото: Василий Шапошников, Коммерсантъ

Где послушать музыку

Какие спектакли посетить

Что смотреть в кино

Чем еще можно заняться

Где послушать музыку

19 июля в 19:00 в клубе «Эссе» состоится концерт Summer Tales квартета Лизы Кабоевой. В программе джаз и блюз

Стоимость билетов — от 1400 руб. (6+).

20 июля в 20:00 в клубе «Эссе» выступит «Квартет Овагема Султаняна». Это творческий союз музыкантов-единомышленников, зародившийся в ростовской джазовой среде в начале 2000-х. В репертуаре коллектива – шедевры мирового джаза.

Стоимость билетов — от 1000 руб. (6+).

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Какие спектакли посетить

19 июля в 15:00 на сцене театра «Муха» — спектакль «Божественная драмедия с червячками». На его создание авторов вдохновила сюрреалистическая картина Рене Магритта «Сын человеческий», которую художник написал в 1964 году. Мужчина в котелке и пальто стоит перед низкой стеной на фоне моря и неба. Зеленое яблоко закрывает лицо.

Стоимость билетов — 1200 руб. (6+)

20 июля в 11:30 на сцене театра «Муха» — «Сказка о храбром Слоненке». Слоненок готовится к своему первому самостоятельному опасному путешествию. Он наедается впрок, одевается потеплее, вооружается саблей и фонарем, прощается с родителями и отправляется... в спальню!

Стоимость билетов — от 1000 руб. (0+)

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Что смотреть в кино

В кинотеатрах «Киномакс», «Синема», «Большой», «Горизонт Cinema & Emotion», «Чарли», «Чарли Вавилон», «Кинополис Парк» идут показы мультфильма-фэнтези «Лея и волшебная карта». Лея веселая, очаровательная, чуть неуклюжая. Она не отличалась бы от обычной девочки, если бы не волшебный дар от бабушки. Лее вместе с братом Радом предстоит поймать диковинных зверей, сбежавших из заколдованного свитка.

Стоимость билетов — от 380 руб. (6+)

Премьера в России —- музыкальный фильм 1982 года «Дзеффирелли: Паяцы». Калабрия, XIX век. Канио — предводитель труппы бродячих артистов. Он предупреждает свою жену Недду, что если уличит ее в неверности, то она горько об этом пожалеет. Недда отвергает ухаживания Тонио, но собирается сбежать с Сильвио.

Стоимость билетов — от 450 руб. (18+)

18, 19 и 20 июля — ретроспективный показ трагикомедии «Кофе и сигареты» Джима Джармуша. «Кофе и сигареты» — сборник из одиннадцати черно-белых короткометражных фильмов, снятых в течение почти 20 лет. Герои говорят ни о чем и обо всем на свете — от катушек Теслы и Парижа 1920-х до нетрадиционной медицины и обратной стороны славы.

Стоимость билетов — от 450 руб. (18+)

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Чем еще можно заняться

19 июля в 13:00 в Мастерской художественного стекла Игнатовых — экскурсия-выставка. Гостям расскажут о тонкостях стеклодувного мастерства и покажут несколько специальных приемов, благодаря которым из вязкой массы рождаются шедевры.

Стоимость билетов — 850 руб. (6+).

19 и 20 июля в 11:00 состоится групповая обзорная автобусная экскурсия «Все многообразие Ростова-на-Дону». Маршрут проходит по главным улицам и площадям мегаполиса, знакомит с городской набережной и легендарным Левбердоном. Место встречи — ул. Московская, 53.

Стоимость билетов — 1290 руб. (6+).

19 и 20 июля в 11:00 на территории «Донэкспоцентра» будет проходить мультимедийная выставка «Шишкин. Одинокие леса» из серии «Ожившие полотна». Это яркий документальный фильм, созданный креативной студией «Р-Арт» с применением высоких технологий. «Шишкин. Одинокие леса» входит в цикл «Великие русские живописцы».

Стоимость билетов — 500 руб. (0+).

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