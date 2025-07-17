В Тульской области обломки БПЛА упали на территорию предприятия

Губернатор Тульской области Дмитрий Миляев сообщил, что за ночь и утро силы ПВО в регионе уничтожили три беспилотника. По предварительным данным, никто из местных жителей не пострадал.

«Обломки БПЛА упали на территорию одного из предприятий, — сообщил глава региона. — А также обнаружены в населенных пунктах».

Господин Миляев напомнил, что «неразорвавшиеся части опасны для жизни и здоровья» и призвал граждан в случае обнаружения обломков не приближаться к ним и информировать экстренные службы.

Минобороны сообщило, что за ночь над регионами России были сбиты 122 БПЛА. Еще четыре дрона были сбиты в период с 07:00 до 07:30 мск.