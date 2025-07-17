Выдача кредитов наличными выросла на 7% в июне в Новосибирской области

В июне 2025 года банки выдали жителям Новосибирской области 28,4 тыс. кредитов на 5,5 млрд руб. По сравнению с предыдущим месяцем выдача выросла на 7% в количественном выражении и на 8% в объеме, следует из данных Объединенного кредитного бюро (ОКБ).

Средний размер кредита наличными за год стал больше на 2 тыс. руб.: со 192 тыс. руб. в мае до 194 тыс. руб. в июне 2025 года. Средний срок кредитования за этот же период увеличился на четыре месяца: с 26 месяцев в мае до 30 месяцев в июне.

Больше кредитов наличными в июне также выдали в других регионах Сибири, например, в Красноярском крае рост в июне по сравнению с маем этого года в количестве составил 4%, в объеме 11%, Иркутской области 4% и 14% соответственно, в Кемеровской области 9% и 16%, Омской области 7% и 11%, Алтайском крае 9% и 14%.

Лолита Белова