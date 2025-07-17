Жителя Приангарья осудили за экстремистские комментарии и сбыт конопли

2-й Восточный окружной военный суд вынес приговор в отношении жителя Иркутской области по делу о публикации в соцсети комментариев экстремистской направленности. Он признан виновным в публичных призывах к экстремистской и террористической деятельности (ч. 2 ст. 280 УК РФ и ч. 2 ст. 205.2 УК РФ), а также пересылке наркотиков (ч. 1, ч. 4 ст. 228.1 УК РФ). По совокупности преступлений подсудимому назначили 12,5 лет колонии строгого режима и штраф в размере 150 тыс. руб., сообщает пресс-служба суда.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

По данным правоохранителей, житель Приангарья публиковал в интернет-сообществах комментарии, «оправдывающие террористические акты, а также комментарии, содержащие призывы к экстремистской деятельности». Кроме того, считают следователи, он выступал против проведения специальной военной операции на Украине.

Также фигурант дела приобрел в интернете семена конопли и оборудование для его выращивания. Дилер, установило следствие, вырастил наркотическое растение, высушил его листья, и занялся сбытом запрещенных веществ.

Александра Стрелкова