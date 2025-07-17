Минфин: Башкирия погасила 3 млрд рублей долга

Башкирия погасила 3 млрд руб. задолженности по облигациям, что позволило уменьшить государственный долг республики до 71,1 млрд руб., рассказали «Ъ-Уфа» в региональном министерстве финансов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Как сообщал «Ъ-Уфа», на 1 июля государственный долг республики составлял 74,1 млрд руб., за месяц увеличившись на 7 млрд руб. В минфине рост обязательств связывают с размещением облигационного займа на эту сумму.

Вместе с тем, в ведомстве отмечают, что всего в этом году планируется разместить облигации на 12 млрд руб. «До конца года республикой планируется как привлечение заемных средств, так и погашение ранее привлеченных бюджетных кредитов и займов»,— говорится в письме в адрес «Ъ-Уфа», подписанном исполняющей обязанности министра Натальей Калугиной.

Также в минфине сообщили, что по итогам года долговая нагрузка должна составить порядка 30% от суммы налоговых и неналоговых доходов бюджета (по итогам мая долговая нагрузка составляла около 26%). По этому показателю, заверили в ведомстве, Башкирия относится к числу регионов с высокой долговой устойчивостью.

Эксперты считают ситуацию с госдолгом Башкирии хоть и ожидаемой, но и тревожной.

Идэль Гумеров