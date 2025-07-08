Госдолг Башкирии превысил 74 млрд рублей

Объем государственного долга Башкирии к 1 июля составил 74,1 млрд руб., следует из ежемесячной отчетности регионального министерства финансов. Это самое высокое значение с начала 2023 года. За месяц показатель увеличился на 7,05 млрд руб.

Большая часть долга — 42,2 млрд руб. — приходится на бюджетные кредиты (инфраструктурные, специальные казначейские и иные кредиты, а также заимствования на пополнение остатка средств на бюджетном счете). По сравнению с 1 июня эта сумма не изменилась.

В то же время на 7 млрд руб. увеличилась задолженность по гособлигациям, достигшая 24 млрд руб.

Верхний предел госдолга Башкирии — 75,9 млрд руб.

Идэль Гумеров