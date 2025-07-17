Глава минобразования Тувы покинул пост

Министр образования Республики Тыва Ренат Ооржак ушел в отставку. «Это было непростое решение, но считаю важным сосредоточиться на новых задачах и проектах»,— сообщил он на своей странице во «ВКонтакте».

Как писал «Ъ-Сибирь», Ренат Ооржак был назначен в качестве и. о. главы минобразования Тувы в октябре 2024 года. Тогда он сменил на этом посту Елену Самбалу, которая занимала должность с июля 2024 года.

Господин Ооржак в 2015 году пришел работать в администрацию главы республики, через год был назначен первым замминистра экономики региона, также занимал должность советника главы Тувы. В 2020 году он был избран бизнес-омбудсменом региона.

Александра Стрелкова