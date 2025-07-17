Оскорбившего россиянина азербайджанского бойца Рзаева лишили гражданства РФ

Азербайджанского бойца смешанных единоборств Джавида Рзаева лишили гражданства России, о чем он сам сообщил РБК. Спортсмен уточнил, что его не депортировали, сейчас он по решению суда находится на принудительных работах.

Telegram-канал Readovka опубликовал видео, на котором предполагаемый сотрудник ФСБ зачитывает бойцу решение о лишении гражданства. По версии ФСБ, Рзаев совершил действия, «негативно влияющие на политическую и социальную стабильность» в обществе, а также создавшие «угрозу национальной безопасности» страны.

В апреле 2024 года Рзаева признали виновным в хулиганстве с применением насилия (п. «а» ч. 1 ст. 213 УК). Причиной стал конфликт с его участием в ноябре 2023-го в Энгельсе. В одном из ночных клубов диджей отказался ставить музыку по просьбе бойца, и Рзаев нанес ему около 15 ударов по телу и голове. Суд приговорил его к двум годам принудительных работ, сообщала региональная прокуратура.

Еще один инцидент с Рзаевым произошел в мае 2024 года после его победы над россиянином Сергеем Приходько. Бой прошел в рамках Кулачной лиги Hardcore FC. Азербайджанский спортсмен вступил в перепалку с бойцом Артуром Кулинским, назвав его «русской свиньей», но впоследствии извинился за это. Федерация бокса России отстранила Рзаева, а также пожаловалась в Генпрокуратуру.