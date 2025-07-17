Силы ПВО сбили три БПЛА на пути к Москве

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил об отражении атаки двух беспилотников на пути к столице. Об этом он рассказал в своем Telegram-канале. На месте падения обломков работают сотрудники экстренных служб.

Позже Сергей Собянин сообщил о еще одном беспилотнике, сбитом на пути к Москве,

Также от атаке в ночь на 17 июля сообщили главы Белгородской и Смоленской областей. Из-за риска ударов БПЛА ограничения на полеты ввел аэропорт Калуги. Всего в период с 20:00 по 23:30 мск 16 июля было сбито 48 БПЛА над регионами России.