Силы ПВО сбили 48 БПЛА ВСУ за 3,5 часа

В период с 20:00 по 23:00 мск 16 июля над регионами России было уничтожено 40 БПЛА, сообщили в Минобороны. С 23:00 до 23:30 мск силы ПВО сбили еще восемь украинских беспилотников.

Всего за три часа было сбито 29 БПЛА над территорией Белгородской области, еще 9 БПЛА — над Брянской областью и еще 2 — над Липецкой областью.

С 23:00 по 23:30 было уничтожено семь беспилотников над Брянской областью и еще один над территорией Орловской области.

Ранее губернатор Белгородской области сообщил об одном погибшем и шести пострадавших в результате атаки дронов. Раненые госпитализированы с ранами средней степени тяжести.