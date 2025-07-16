Рубио заявил о разрешении конфликта в Сирии в ближайшие часы

Госсекретарь США Марко Рубио заявил, что Вашингтон надеется в течение нескольких часов снизить напряженность в Сирии. Он также выразил обеспокоенность ударами Израиля по военной технике в Сирии.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Umit Bektas / Reuters Фото: Umit Bektas / Reuters

«В ближайшие несколько часов мы надеемся увидеть реальный прогресс в прекращении того, что вы наблюдаете последние пару часов», — сказал господин Рубио журналистам в Овальном кабинете (цитат по AFP). Он объяснил удары Израиля Дамаску «недопониманием между израильской и сирийской сторонами». В соцсети Х госсекретарь также сообщил, что правительство США согласовало «конкретные шаги» для разрешения конфликта.

Сегодня премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху назвал ситуацию в провинции Эс-Сувейда очень серьезной и пообещал помочь проживающим на этой территории «братьям друзам» в столкновениях с сирийской армией. В результате авиаударов ЦАХАЛа по Дамаску погибли три человека и более 30 ранены.