Полиция начала проверку после ДТП с «лазурным» и байком на Невском проспекте

Авария с участием мотоцикла и лазурного автобуса произошла на Невском проспекте утром 16 июля. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.

По данным главка, ДТП произошло в 10:28 у дома № 27 по Невскому проспекту. Мотоциклист не справился с управлением и влетел в автобус, который ехал в том же направлении. После столкновения байк отбросило в сторону пешеходной зоны.

«В результате ДТП байкер госпитализирован в состоянии средней степени тяжести»,— сообщили в полиции.

По факту случившегося проводится проверка.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что два человека погибли в ДТП с мотоциклами на юге Петербурга 14 июля.

Дарья Астанина