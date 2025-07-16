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Раненого из-за налета БПЛА воронежца перевезут в столичную больницу

Министерство здравоохранения Воронежской области сообщило, что пострадавший в результате налета беспилотников на областной центр 17-летний подросток будет транспортирован в Москву. Перед перевозкой пациента специалисты провели телемедицинскую консультацию с федеральным медучреждением.

В результате налета ранения получили 27 человек. Мирный житель, находившийся в коме, скончался в медицинском учреждении. Еще пятеро раненых в Воронеже остаются в тяжелом состоянии. Всего в областном центре госпитализированы 12 человек, среди которых трое несовершеннолетних.

Всего над Воронежской областью в ночь на вторник, 15 июля, были сбиты 12 беспилотников. В Центральном и Коминтерновском районах областного центра различные повреждения получили более 100 квартир, семь домов, 14 автомобилей, хозпостройка, бизнес-центр и ряд торговых объектов. Для устранения последствий в городе был введен режим ЧС.

Фотогалерея

Какими были последствия атаки БПЛА на Воронеж 15 июля

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Украинские БПЛА ударили по нескольким районам Воронежа ранним утром 15 июля, в промежутке между 4 и 7 часами

Украинские БПЛА ударили по нескольким районам Воронежа ранним утром 15 июля, в промежутке между 4 и 7 часами

Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков

Один из ударов пришелся на улицу в Коминтерновском районе Воронежа

Один из ударов пришелся на улицу в Коминтерновском районе Воронежа

Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков

Последствия атаки БПЛА на Воронеж 15 июля

Последствия атаки БПЛА на Воронеж 15 июля

Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков

Последствия атаки БПЛА на Воронеж 15 июля

Последствия атаки БПЛА на Воронеж 15 июля

Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков

Последствия атаки БПЛА на Воронеж 15 июля

Последствия атаки БПЛА на Воронеж 15 июля

Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков

Еще один дрон попал в жилой дом в Центральном районе Воронежа

Еще один дрон попал в жилой дом в Центральном районе Воронежа

Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков

Последствия атаки БПЛА на Воронеж 15 июля

Последствия атаки БПЛА на Воронеж 15 июля

Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков

Последствия атаки БПЛА на Воронеж 15 июля

Последствия атаки БПЛА на Воронеж 15 июля

Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков

Обломки БПЛА и поражающие элементы повредили несколько жилых домов и административных зданий в Центральном и Ленинском районах Воронежа

Обломки БПЛА и поражающие элементы повредили несколько жилых домов и административных зданий в Центральном и Ленинском районах Воронежа

Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков

Последствия атаки БПЛА на Воронеж 15 июля

Последствия атаки БПЛА на Воронеж 15 июля

Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков

Последствия атаки БПЛА на Воронеж 15 июля

Последствия атаки БПЛА на Воронеж 15 июля

Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков

Последствия атаки БПЛА на Воронеж 15 июля

Последствия атаки БПЛА на Воронеж 15 июля

Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков

Как сообщил губернатор Александр Гусев, общее количество пострадавших в Воронеже достигло 22 человек, еще двое пострадали во время ночной атаки дронов в районах Воронежской области

Как сообщил губернатор Александр Гусев, общее количество пострадавших в Воронеже достигло 22 человек, еще двое пострадали во время ночной атаки дронов в районах Воронежской области

Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков

Из пострадавших четверо — несовершеннолетние с ранениями разной степени тяжести. Один в удовлетворительном состоянии, двое — средней степени тяжести, еще один — в тяжелом состоянии, сообщил губернатор

Из пострадавших четверо — несовершеннолетние с ранениями разной степени тяжести. Один в удовлетворительном состоянии, двое — средней степени тяжести, еще один — в тяжелом состоянии, сообщил губернатор

Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков

56-летний раненый мужчина находится в коме, состояние еще двух взрослых оценивается специалистами как тяжелое, девяти — средней степени тяжести. Пятеро раненых в удовлетворительном состоянии, сообщил губернатор. У большинства пострадавших резаные раны рук и ног.

56-летний раненый мужчина находится в коме, состояние еще двух взрослых оценивается специалистами как тяжелое, девяти — средней степени тяжести. Пятеро раненых в удовлетворительном состоянии, сообщил губернатор. У большинства пострадавших резаные раны рук и ног.

Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков

17 человек, в том числе дети, проходят лечение в медицинских учреждениях Воронежа. Остальным помощь оказывают амбулаторно. «Врачи делают все возможное для скорейшего выздоровления пострадавших»,— заверил губернатор

17 человек, в том числе дети, проходят лечение в медицинских учреждениях Воронежа. Остальным помощь оказывают амбулаторно. «Врачи делают все возможное для скорейшего выздоровления пострадавших»,— заверил губернатор

Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков

Последствия атаки БПЛА на Воронеж 15 июля

Последствия атаки БПЛА на Воронеж 15 июля

Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков

Последствия атаки БПЛА на Воронеж 15 июля

Последствия атаки БПЛА на Воронеж 15 июля

Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков

В результате попадания БПЛА было повреждено остекление бизнес центра «Галереи Чижова». В АО «Галерея Чижова» заявили: «Разрушений внутри помещений нет, остекление выдержало удар благодаря использованию триплекса — многослойного ударопрочного стекла. Крошка стекла не осыплется, все конструкции сохраняют целостность и не представляет угрозы»

В результате попадания БПЛА было повреждено остекление бизнес центра «Галереи Чижова». В АО «Галерея Чижова» заявили: «Разрушений внутри помещений нет, остекление выдержало удар благодаря использованию триплекса — многослойного ударопрочного стекла. Крошка стекла не осыплется, все конструкции сохраняют целостность и не представляет угрозы»

Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков

Последствия атаки БПЛА на Воронеж 15 июля

Последствия атаки БПЛА на Воронеж 15 июля

Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков

Последствия атаки БПЛА на Воронеж 15 июля

Последствия атаки БПЛА на Воронеж 15 июля

Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков

Последствия атаки БПЛА на Воронеж 15 июля

Последствия атаки БПЛА на Воронеж 15 июля

Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков

Последствия атаки БПЛА на Воронеж 15 июля

Последствия атаки БПЛА на Воронеж 15 июля

Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков

Атака БПЛА на Воронеж 15 июля стала самой тяжелой с точки зрения количества раненых и повреждений гражданских зданий за все время специальной военной операции

Атака БПЛА на Воронеж 15 июля стала самой тяжелой с точки зрения количества раненых и повреждений гражданских зданий за все время специальной военной операции

Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков

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Украинские БПЛА ударили по нескольким районам Воронежа ранним утром 15 июля, в промежутке между 4 и 7 часами

Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков

Один из ударов пришелся на улицу в Коминтерновском районе Воронежа

Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков

Последствия атаки БПЛА на Воронеж 15 июля

Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков

Последствия атаки БПЛА на Воронеж 15 июля

Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков

Последствия атаки БПЛА на Воронеж 15 июля

Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков

Еще один дрон попал в жилой дом в Центральном районе Воронежа

Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков

Последствия атаки БПЛА на Воронеж 15 июля

Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков

Последствия атаки БПЛА на Воронеж 15 июля

Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков

Обломки БПЛА и поражающие элементы повредили несколько жилых домов и административных зданий в Центральном и Ленинском районах Воронежа

Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков

Последствия атаки БПЛА на Воронеж 15 июля

Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков

Последствия атаки БПЛА на Воронеж 15 июля

Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков

Последствия атаки БПЛА на Воронеж 15 июля

Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков

Как сообщил губернатор Александр Гусев, общее количество пострадавших в Воронеже достигло 22 человек, еще двое пострадали во время ночной атаки дронов в районах Воронежской области

Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков

Из пострадавших четверо — несовершеннолетние с ранениями разной степени тяжести. Один в удовлетворительном состоянии, двое — средней степени тяжести, еще один — в тяжелом состоянии, сообщил губернатор

Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков

56-летний раненый мужчина находится в коме, состояние еще двух взрослых оценивается специалистами как тяжелое, девяти — средней степени тяжести. Пятеро раненых в удовлетворительном состоянии, сообщил губернатор. У большинства пострадавших резаные раны рук и ног.

Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков

17 человек, в том числе дети, проходят лечение в медицинских учреждениях Воронежа. Остальным помощь оказывают амбулаторно. «Врачи делают все возможное для скорейшего выздоровления пострадавших»,— заверил губернатор

Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков

Последствия атаки БПЛА на Воронеж 15 июля

Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков

Последствия атаки БПЛА на Воронеж 15 июля

Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков

В результате попадания БПЛА было повреждено остекление бизнес центра «Галереи Чижова». В АО «Галерея Чижова» заявили: «Разрушений внутри помещений нет, остекление выдержало удар благодаря использованию триплекса — многослойного ударопрочного стекла. Крошка стекла не осыплется, все конструкции сохраняют целостность и не представляет угрозы»

Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков

Последствия атаки БПЛА на Воронеж 15 июля

Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков

Последствия атаки БПЛА на Воронеж 15 июля

Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков

Последствия атаки БПЛА на Воронеж 15 июля

Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков

Последствия атаки БПЛА на Воронеж 15 июля

Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков

Атака БПЛА на Воронеж 15 июля стала самой тяжелой с точки зрения количества раненых и повреждений гражданских зданий за все время специальной военной операции

Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков

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Владимир Зоркий