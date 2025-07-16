Раненого из-за налета БПЛА воронежца перевезут в столичную больницу
Министерство здравоохранения Воронежской области сообщило, что пострадавший в результате налета беспилотников на областной центр 17-летний подросток будет транспортирован в Москву. Перед перевозкой пациента специалисты провели телемедицинскую консультацию с федеральным медучреждением.
В результате налета ранения получили 27 человек. Мирный житель, находившийся в коме, скончался в медицинском учреждении. Еще пятеро раненых в Воронеже остаются в тяжелом состоянии. Всего в областном центре госпитализированы 12 человек, среди которых трое несовершеннолетних.
Всего над Воронежской областью в ночь на вторник, 15 июля, были сбиты 12 беспилотников. В Центральном и Коминтерновском районах областного центра различные повреждения получили более 100 квартир, семь домов, 14 автомобилей, хозпостройка, бизнес-центр и ряд торговых объектов. Для устранения последствий в городе был введен режим ЧС.