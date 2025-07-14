Два человека погибли в ДТП с мотоциклами на юге Петербурга 14 июля

Во втором часу ночи 14 июля у дома 40 по улице Типанова 25-летняя петербурженка за рулем мотоцикла BMW вне зоны действия пешеходного перехода сбила пешехода, спешившегося с электросамоката, сообщает ГУ МВД РФ по Петербургу и Ленобласти. От полученных травм молодой человек скончался на месте, водителя немецкого байка доставили в больницу в тяжелом состоянии.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Виктор Жданов, Коммерсантъ Фото: Виктор Жданов, Коммерсантъ

Аналогичная история примерно в это же время случилась у дома 204 по Московскому проспекту, где 41-летний водитель мотоцикла Ducati врезался в электросамокат под управлением 18-летнего юноши. Он двигался в попутном направлении. Петербуржец за рулем итальянского байка скончался на месте, молодого человека госпитализировали с тяжелыми травмами. По факту обеих аварий проводятся проверки.

Ранее «Ъ-СПб» сообщал, что водитель Renault скончался в ДТП на улице Корякова после столкновения с KIA, пассажиры машины оказались в больнице в состоянии средней степени тяжести.

Андрей Маркелов