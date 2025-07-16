В Белгородской области от атак БПЛА пострадали еще двое

В Грайворонском округе и Белгородском районе Белгородской области в результате воздушных атак ранены двое мирных жителей. Об этом сообщил губернатор Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

В Грайворонском округе в селе Новостроевка-Первая дрон атаковал работающий в поле комбайн, в результате ранен водитель. Пострадавшего с минно-взрывной травмой и осколочными ранениями лица, плеча и грудной клетки доставили в Грайворонскую ЦРБ. Затем его транспортируют в областную клиническую больницу. От удара загорелась сельхозтехника — возгорание ликвидировано.

В поселке Разумное Белгородского района в результате детонации БПЛА ранен мужчина. Пострадавшего с осколочными ранениями шеи, спины и ноги направили в городскую больницу №2 г. Белгорода. Повреждено коммерческое помещение. По словам губернатора, от взрыва загорелся камыш — пожарные уже ликвидировали огонь. В селе Бессоновка БПЛА сбросил два взрывных устройства на предприятие, повредив кровлю и окна гаража.

В Гора-Подоле Грайворонского округа FPV-дрон повредил два частных дома. В селе Дунайка дрон взорвался во дворе, пробив крышу летней кухни. В Шебекино дрон выбил окна, повредил фасад, забор, надворную постройку и автомобиль. В Новой Таволжанке Шебекинского района FPV-дроном атакован легковой автомобиль, а в трех домах повреждены окна и фасады. В Долгом Валуйского округа дрон повредил кровлю частного дома. В Борисовке Волоконовского района FPV-дрон повредил газоснабжение. Аварийные службы начнут восстановительные работы после согласования с Минобороны РФ.

Днем сообщалось о пострадавших и одном погибшем в результате ударов по Белгородской области.

Анна Швечикова