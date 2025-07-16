Глава Кисловодска опроверг сообщение о массовом отравлении детей

Информацию об отравлении 18 детей после купания на Старом озере в Кисловодске глава города Евгений Моисеев назвал недостоверной. Об этом он сообщает в своем Telegram-канале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Telegram-канал главы Кисловодска Евгения Моисеева Фото: Telegram-канал главы Кисловодска Евгения Моисеева

«По информации Кисловодской городской больницы, массовых поступлений с отравлением детей не зафиксировано»,— отметил господин Моисеев.

Глава Кисловодска уточнил, что 14-15 июля в больницу поступили шесть детей с разных частей города с жалобами разного характера, не связанными с купанием.

Все дети получили необходимое обследование и лечение, и в настоящее время находятся в удовлетворительном состоянии.

Ранее «Ъ-Кавказ» сообщал, что в Дагестане после массового отравления жителей Магарамкентского района водопроводной водой было возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности).

Наталья Белоштейн