Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница
fonbet logo

Реклама, ООО Фонкор

UEFA на десять лет отстранил черногорский «Арсенал» за договорные матчи

Черногорский футбольный клуб «Арсенал» на десять лет отстранен от участия в еврокубковых соревнованиях за организацию договорных матчей. Об этом сообщает пресс-служба Союза европейских футбольных ассоциаций (UEFA).

Нарушения были зафиксированы в квалификационных матчах Лиги конференций сезона-2023/24 против армянского «Алашкерта». Первая встреча завершилась ничьей — 1:1. В ответном матче армянская команда одержала победу со счетом 6:1.

Дисквалификация продлится до конца сезона-2034/35. Также UEFA обязал клуб выплатить штраф в размере €500 тыс.

В релизе отмечено, что один из игроков «Арсенала» и представитель клуба пожизненно отстранены от футбольной деятельности. Еще три футболиста и одно официальное лицо команды дисквалифицированы на десять лет. Также один из игроков отстранен на восемь лет, один из представителей клуба — на шесть.

Таисия Орлова

Новости компаний Все