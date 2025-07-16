UEFA на десять лет отстранил черногорский «Арсенал» за договорные матчи

Черногорский футбольный клуб «Арсенал» на десять лет отстранен от участия в еврокубковых соревнованиях за организацию договорных матчей. Об этом сообщает пресс-служба Союза европейских футбольных ассоциаций (UEFA).

Нарушения были зафиксированы в квалификационных матчах Лиги конференций сезона-2023/24 против армянского «Алашкерта». Первая встреча завершилась ничьей — 1:1. В ответном матче армянская команда одержала победу со счетом 6:1.

Дисквалификация продлится до конца сезона-2034/35. Также UEFA обязал клуб выплатить штраф в размере €500 тыс.

В релизе отмечено, что один из игроков «Арсенала» и представитель клуба пожизненно отстранены от футбольной деятельности. Еще три футболиста и одно официальное лицо команды дисквалифицированы на десять лет. Также один из игроков отстранен на восемь лет, один из представителей клуба — на шесть.

Таисия Орлова