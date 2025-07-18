Для спасения Ярика Катаева не хватает 941 378 рублей

Заведующая детским гематологическим отделением Национального медицинского исследовательского центра имени Н. Н. Петрова Юлия Федюкова (Санкт-Петербург): «У мальчика острый лимфобластный лейкоз, организм плохо откликается на лечение химиопрепаратами. В апреле у Ярослава развился сверхранний развернутый рецидив лейкоза. Мы провели блок высокодозной химиотерапии, после которой для достижения и закрепления ремиссии необходим срочный прием противоопухолевого препарата биспонса (инотузумаб озогамицин). В отделении его нет».

Стоимость лекарства 2 475 378 руб. Компании, пожелавшие остаться неназванными, внесли 1,5 млн руб. Телезрители ГТРК «Таврида» соберут 34 тыс. руб. Не хватает 941 378 руб.

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